Участковый из Владимирской области Алексей Клочанюк во время пожара спас пожилого соседа.

Участковый из Владимирской области Алексей Клочанюк во время пожара спас пожилого соседа. Об этом сообщила пресс-служба .Инцидент случился в посёлке Октябрьском, где живёт капитан полиции. Ночью страж порядка заметил, как рядом произошло возгорание. Огонь подбирался к частному жилому дому пенсионера, железная дверь раскалилась, а кровля начала плавиться. Хозяин самостоятельно не мог открыть окно, и правоохранитель поспешил на помощь. Участковый вытащил гражданина на улицу и отвёл в сторону, а сам помог тушить пожар.Пожилой сельчанин благодарит Алексея Клочанюка за спасение. В ведомстве отмечают, что участковый не в первый раз приходит на помощь потерпевшим.