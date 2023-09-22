Медицинские организации 33-го региона получили 461 единицу современного оборудования на общую сумму свыше 40 млн рублей.

Медицинские организации 33-го региона получили 461 единицу современного оборудования на общую сумму свыше 40 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба .Большинство поступивших приборов разместят в новых фельдшерско-акушерских пунктах, которые должны открыться в текущем году. Так, для ФАПов приобрели тонометры, фонендоскопы, кислородные ингаляторы, автоматические дефибрилляторы, портативные электрокардиографы и другие необходимые вещи.В ведомстве отмечают, что оборудование поставлено по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Всего же до конца 2023 года областные больницы должны получить 468 единиц медоборудования примерно на 94 млн рублей.