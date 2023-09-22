Владимирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и госслужбы исполнилось 13 лет В...

Владимирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и госслужбы исполнилось 13 летВ сентябре свой день рождения отмечает Российская академия народного хозяйства и госслужбы. Ей исполняется 13 лет.- С днем рождения! Успехов и всего самого, самого хорошего!Родную академию поздравляют студенты. Всеволод Уляков только перешел на второй курс, но уже успел получить славу студента активного и деятельного. Участник движения волонтеры Победы, организатор встреч и акций. В день рождения филиала Академии молодой человек получил сертификат на специальную поощрительную стипендию в 50 тысяч.Всеволод Уляков, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Главным толчком в этом стала именно Президентская академия. Которая дала возможность поверить в себя, дала возможность развиться и двигаться дальше.Такую же стипендию получили еще две студентки. И практика будет продолжена - в рамках соглашения между РАНХиГС и компанией "Владимирский стандарт". Предприятие - один из главных работодателей для выпускников Президентской академии.Максим Платонов, генеральный директор ООО"Владимирский стандарт":- Уровень выпускников Академии, очень высок. И вот этот стандарт, и вот эта планка образовательная академией поднята на очень высокий уровень. Выпускники вуза уже есть и в нашей компании, конечно же.Одно из престижных направлений академии - сотрудничество с центром подготовки космонавтов. Владимирскую Президентскую академию закончили 14 покорителей космоса.Алексей Овчинин, космонавт, Герой России, выпускник Владимирского филиала РАНХиГС:- Академии дальнейшего процветания, преподавателям хочу пожелать, чтобы студенты были грамотные, с желанием учились.В академии этот праздник называют встречей друзей. Особая творческая атмосфера всегда отличала студенческое сообщество академии. В чем, рассказывают студенты, немалая заслуга директора вуза. Сегодня во владимирском РАНХиГС проходит более 500 внеучебных встреч, концертов, турниров в год.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- Это и спортивные, и культурные, и исследовательские. Охват - больше 90 процентов студентов. Это охват их участия в мероприятиях. Это потрясающая цифра. Это говорит о том, что разнообразие велико и, соответственно, охват достаточно большой.У академии, как всегда, большие планы на этот учебный год. К презентации готовится несколько масштабных студенческих проектов. Например, федеральную поддержку получило предложение по созданию социального кафе. Будущие управленцы, экономисты и юристы уже сейчас, благодаря поддержке вуза, воплощают в жизнь свои самые интересные идеи.Кристина Иванова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".