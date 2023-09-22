Администрация города Собинки задолжала ООО «МСК-строй» более 11 млн рублей.

Администрация города Собинки задолжала ООО «МСК-строй» более 11 млн рублей. Подрядная организация произвела ремонт автотрасс местного значения. Объекты городские власти приняли, но денег не заплатили. Об этом сообщила пресс-служба .Правоохранители провели проверку, по результатам которой направили в адрес главы горадминистрации представление. После этого мэрия полностью погасила долг перед подрядчиком. Также возбуждено административное дело за «нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».