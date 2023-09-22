Во Владимире грузовик сбил школьника на пешеходном переходе. ДТП с тяжелыми последствиями...

Во Владимире грузовик сбил школьника на пешеходном переходе.ДТП с тяжелыми последствиями произошло в Юрьевце в 8 часов утра на выезде в сторону Москвы."По предварительным данным, водитель "Fiat Ducato" из Александровского района, двигаясь в сторону Москвы совершил наезд на 14-летнего подростка, переходившего трасу по переходу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимиркой области.Он получил телесные повреждения в виде черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб легких и перелом голени. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.Фото: ВК «Подслушано Автомобилистов | Владимир»