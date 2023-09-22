Во Владимире появится совершенно новый сквер. В областном центре приступили к благоустройству...

Во Владимире появится совершенно новый сквер.В областном центре приступили к благоустройству общественной территории на пересечении улицы Сперанского и Нижней Дубровы.По итогам торгов, стоимость работ составила чуть больше восьми миллионов рублей. Скоро здесь появятся плиточные тротуары для пешеходов, скамейки, объёмные фигуры (какие - пока секрет), наружное освещение. На детской площадке установят качели, горки, а для бОльшей безопасности положат покрытие на основе резиновой крошки. Работы завершат к концу ноября.