Соревнования пройдут уже в эту субботу, 23 сентября, на городском пляже возле Клязьмы. Участникам предстоит продемонстрировать силу и выносливость на трассе с испытаниями. На трассе

Соревнования пройдут уже в эту субботу, 23 сентября, на городском пляже возле Клязьмы. Участникам предстоит продемонстрировать силу и выносливость на трассе с испытаниями. На трассе протяженностью 6 километров для спортсменов подготовили 20 препятствий. Участвовать в гонке можно как индивидуально, так и парами, а еще командами из 4-ех человек. Чтобы и новички могли “влиться” в гонку,