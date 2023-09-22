Во Владимире пройдёт первое заседание восьмого созыва Законодательного Собрания области. В...

Во Владимире пройдёт первое заседание восьмого созыва Законодательного Собрания области.В повестке дня избрание председателя, его заместителей, формирование составов комитетов и главная интрига - кто станет представителем региона в Совете Федерации. Начало в 11 часов. Откроет заседание Вадим Минаев - председатель Избирательной комиссии Владимирской области. Напомню, 35 мандатов по итогам прошедших выборов - у партии "Единая Россия". Оставшиеся пять достались "Справедливой России- Патриоты- За правду", ЛДПР, "Партии пенсионеров" и КПРФ - у коммунистов два кресла.