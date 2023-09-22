Ночью на улице Красносельской Владимира инспекторы ДПС заметили «Фольксваген», который при приближении полицейских резко стартовал и попробовал скрыться.

Ночью на улице Красносельской Владимира инспекторы ДПС заметили «Фольксваген», который при приближении полицейских резко стартовал и попробовал скрыться. Об этом сообщила пресс-служба .Требование остановиться водитель проигнорировал, и правоохранители устремились в погоню. Вскоре иномарка оказалась в тупике.За рулём транспортного средства находился 32-летний житель Ивановской области. Мужчина был сильно пьян, что подтвердили результаты освидетельствования.Стражи порядка проверили личность гражданина и выяснили, что ещё летом 2023 года водителя лишили прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.