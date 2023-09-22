Сообщение о возгорании поступило спасателям около 9 утра 22 сентября. Пожарные, прибывшие на место, увидели черный дым из-под кровли. Пожар произошел по адресу улица Пригородная, д. 47, утонили в

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 9 утра 22 сентября. Пожарные, прибывшие на место, увидели черный дым из-под кровли. Пожар произошел по адресу улица Пригородная, д. 47, утонили в МЧС. К счастью, возгорание удалось ликвидировать и никто не пострадал. Площадь пожара и его причины уточняются. На месте работали 26 спасателей и 5 единиц техники. Прокомментируйте