Во Владимире вновь пройдёт экстрим-гонка «Игры патриотов». Уже завтра - 23 сентября на Городском...

Во Владимире вновь пройдёт экстрим-гонка «Игры патриотов».Уже завтра - 23 сентября на Городском пляже (на Клязьме) пройдёт экстрим-гонка «Игры патриотов».Спортсменам из Владимира и Владимирской области, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода, Ставропольского Края и других регионов России предстоит проверить себя на прочность и выносливость.Организаторы сообщают, что участники соревнований должны будут пройти трассу протяжённостью 6 км и преодолеть более 20 препятствий: они будут проползать под колючей проволокой и вездеходом, метать копья, перебираться через ямы, барьеры и траншеи.Соревноваться будут команды из четырёх человек, пары и индивидуальные спортсмены.В этом году организаторы предусмотрели «туристический» вариант участия, для новичков - без штрафов и дисквалификаций.Экстрим-гонка «Игры Патриотов» пройдёт во Владимире уже в седьмой раз. Впервые будут определены чемпионы Владимирской области по гонкам с препятствиями, которые представят наш регион на всероссийских соревнованиях.Программа экстрим-гонки «Игры патриотов-2023»8.30 – 10.30 регистрация участников10.00 – открытие развлекательной зоны10.30 – общий брифинг участников10.45 – выступление cover-группы «Пушкарь FM»10.50 – церемония открытия11.05 – старт индивидуальной гонки (10 человек через 2 минуты)11.15 – выступление cover-группы «Пушкарь FM»11.30 – старт парной гонки (по 4 пары через 2 минуты)12.15 – старт командной гонки (по 2 команды через 2 минуты)Фото: https://vk.com/gonka33