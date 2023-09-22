Во Владимирской области будут судить директора учреждения культуры Гороховецкого района за...

Во Владимирской области будут судить директора учреждения культуры Гороховецкого района за служебный подлог и растрату.Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области.Установлено, что с февраля по август 2021 года обвиняемая подписывала документы о трудоустройстве и переводе на различные должности в учреждении местной жительницы, которая в действительности на работу не приходила.На основании ложной документации, женщине незаконно выплачена заработная плата на общую сумму 155,5 тысяч рублей, которой она распорядилась по своему усмотрению.«В целях возмещения причиненного бюджету ущерба следователями наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах обвиняемой...» - информируют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Известно, что следователями проведены допросы свидетелей, очные ставки, изъята и осмотрена документация.В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com