В Гороховецком районе директора муниципального бюджетного учреждения культуры обвиняют в растрате с использованием служебного положения и служебном подлоге.

В Гороховецком районе директора муниципального бюджетного учреждения культуры обвиняют в растрате с использованием служебного положения и служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба.Правоохранители выяснили, что в 2021 году подозреваемая подписывала документы о трудоустройстве одной местной жительницы. Однако та на работу не ходила и свои обязанности не выполняла.«На основании документации, содержащей заведомо ложные сведения, женщине незаконно выплачена заработная плата на общую сумму 155,5 тысяч рублей, которой она распорядилась по своему усмотрению», – говорится в сообщении ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд. Находящиеся на банковских счетах средства фигурантки арестованы.