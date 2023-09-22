Как оказалось, подача тепла началась еще 18 сентября, но пока только для объектов социальной сферы. Такое решение приняли местные власти, сообщили в пресс-службе «Владимиртеплогаза». Первыми

Как оказалось, подача тепла началась еще 18 сентября, но пока только для объектов социальной сферы. Такое решение приняли местные власти, сообщили в пресс-службе «Владимиртеплогаза». Первыми районами региона, в которых начался отопительный сезон, стали Гусь-Хрустальный и Петушинский. Со вчерашнего дня подключился Суздальский район. С 25 сентября тепло появится в соцобъектах Киржача, Городищ, Костерево и Покрова. Из