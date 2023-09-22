Во Владимирской области один из бывших руководителей «Исправительной колонии № 6» , осужденный за...

Во Владимирской области один из бывших руководителей «Исправительной колонии № 6» , осужденный за взятки, вернёт деньги государству.«Ковровский городской суд удовлетворил требования прокурора по взысканию с осужденного, ранее являвшегося должностным лицом из числа руководства ФКУ «Исправительная колония № 6» УФСИН России по Владимирской области, денежных средств, полученных им в качестве взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя...» - информируют в пресс-службе региональной прокуратуры.Напомним, бывший сотрудник исправительного учреждения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»).В своё время осужденный получил от заключенного 430 тысяч рублей в обмен на возможность проносить запрещенные продукты питания и различные предметы, а также за «послабления в режиме отбывания наказания».После вступления приговора в законную силу городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с осуждённого в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в качестве взятки.Бывший сотрудник исправительного учреждения с исковыми требованиями согласился.По информации региональной прокуратуры - требования удовлетворены, а исполнение решения контролируется.Фото: pxfuel.com