В текущем году в школах 33-го региона открылся 31 центр естественно-научной и технологической направленностей.

В текущем году в школах 33-го региона открылся 31 центр естественно-научной и технологической направленностей. Об этом сообщила пресс-служба .Так называемые точки роста помогают повысить качество образования. У ребят появляется возможность обучаться по дополнительным программам, в числе которых «Робототехника», «Экология», «Функциональная грамотность» и даже «Шахматы».В ведомстве подчёркивают, что образовательные центры создаются по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». В настоящий момент в регионе функционируют 154 «точки роста». Ещё 32 подобных учреждения собираются открыть в следующем году.