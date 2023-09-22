​Сбор еще продолжается.

На сегодняшний день во Владимирской области собрали 90% зерновых и зернобобовых культур, сообщили Минсельхоз в паблике Вконтакте.Суздальский, Муромский и Собинский районы отличились высокими показателями урожайностями зерновых.Собрали 43 тыс. тонн картофеля и 4,6 тыс.тонн овощей.Для животных в зимовку заготовили 26,7 тыс.тонн сена, 292,1 тыс.тонн силоса и 55,3 тыс. тонны соломы.Под урожай в 2023 году отвели 291,5 тыс. гектаров на территории Владимирской области. Кормовые культуры заняли большую часть.