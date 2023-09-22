31 центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открыли во Владимирской области. Эти центры дают возможность детям из сел и маленьких городов получать новые

31 центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открыли во Владимирской области. Эти центры дают возможность детям из сел и маленьких городов получать новые знания в самых разных сферах, уточнили в пресс-службе правительства региона. Например, «Точка роста» предусматривает такие программы: «Функциональная грамотность», «Основы логики и алгоритмики», «Основы здорового питания», «Робототехника», «Основы финансовой грамотности», «Экология», «Шахматы»