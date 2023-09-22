Водитель с десятикратной дозой алкоголя в крови не смог оторваться от владимирских полицейских. В...

Водитель с десятикратной дозой алкоголя в крови не смог оторваться от владимирских полицейских.В районе улицы Красносельской «Фольксваген», заметив патрульный автомобиль, резко тронулся с места. Следуя в сторону улицы Жуковского водитель, пытаясь скрыться, заехал в тупик. Полицейские задержали автолюбителя.32-летний водитель, житель Ивановской области, от которого исходил сильный запах алкоголя, согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения.Цифра на специальном приборе в десять раз превысила допустимую норму содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что он с июня 2023 года лишен прав за вождение в нетрезвом виде.Отделом дознания ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».Фото и видео: пресс-служба УМВД по Владимирской области.