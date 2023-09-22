Бизнесмен, задаривавший звезду балета подарками, был арестован 21 сентября в Москве. Анастасия Волочкова уверена, что обвинение сфабриковано, однако настаивает, что никаких связей с Дмитрием Дюраном у нее нет.

Бизнесмен, задаривавший звезду балета подарками, быларестован 21 сентября в Москве. Анастасия Волочкова уверена, что обвинениесфабриковано, однако настаивает, что никаких связей с Дмитрием Дюраном у неенет.В эфире балерина подчеркнула, что никакихсерьезных отношений с задержанным у нее не намечалось, и потребовала, чтобы кней не приставали с вопросами о данном инциденте. По ее словам, познакомилась сДюраном она около года назад — тот настолько жаждал личного общения, что решилворваться к ней в гримерку с цветами — Анастасия Волочкова не устояла ипригласила его в гости.Дмитрий Дюран, которого обвиняют в контроле финансовойпирамиды и мошенничестве, помимо прочего, владел и кондитерской, чем охотно пользоваласьзвезда Большого театра: ухажер постоянно присылал ей всевозможные сладости. Поее словам, Дюран очень порядочный человек и не мог пойти на преступление.Анастасия Волочкова уверена, что Дмитрий бы залег на дно, если бы ему было, чтоскрывать.В конце концов, Анастасияпотребовала, чтобы от нее отстали и не упоминали ее имени в одном ряду сновостями про мошенников. Балерина уверяет, что очень устала в ходе подготовкик шоу всей своей жизни, премьера которого состоится через пару месяцев.Напомним, ранее "Дни.ру" , что Дюран задолжал около 100 миллионов рублей разным бизнесменам, после чего пропал из поля зрения. Сперва на предпринимателя пожаловалась екатеринбургская бизнесвумен, у которой он занял полтора миллиона под проценты. Впоследствии выяснилось, что на развитие собственной компании Дюран сумел "раскрутить" большое количество инвесторов, после чего исчез.Примечательно, что Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова едва не поженились: бракосочетание должно было состояться в Лапландии, однако по неназванной причине балерина и предприниматель решили разойтись.