Пожар произошел в поселке Октябрьский, где проживает участковый Алексей Клочанюк. Сотрудник полиции вызволил пожилого соседа из горящего дома через окно. Строящийся частный дом загорелся

Пожар произошел в поселке Октябрьский, где проживает участковый Алексей Клочанюк. Сотрудник полиции вызволил пожилого соседа из горящего дома через окно. Строящийся частный дом загорелся ночью, в это время Алексей Колчанюк уже спал. Как рассказывает полицейский, его разбудила жена. Алексей Колчанюк, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Вязниковскому району В тот день жена разбудила ночью, говорит