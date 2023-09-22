В Юрьев-Польском районе в селе Энтузиаст после гибели семьи расселяют соседний дом. Как сообщает наш источник, там обнаружили мешок с ядом. Мы пообщались с журналистом “Юрьев-Польских

В Юрьев-Польском районе в селе Энтузиаст после гибели семьи расселяют соседний дом. Как сообщает наш источник, там обнаружили мешок с ядом. Мы пообщались с журналистом “Юрьев-Польских известий”. Сергей Трубкин рассказал все подробности. Загадочная и трагическая гибель. Несколько дней назад в селе Энтузиаст обнаружили мертвую семью из 4-ех человек. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. По