Законодательное собрание Владимирской области впервые возглавила женщина Сегодня в Белом доме...

Законодательное собрание Владимирской области впервые возглавила женщинаСегодня в Белом доме прошло первое заседание Законодательного Собрания 8-го созыва. Депутаты избрали председателя и его заместителей, утвердили составы постоянных комитетов. О главной интриге и новой команде - в нашем репортаже.Впервые у ЗакСобрания - женское лицо. Преподавателя, экономиста, социолога и политика Ольги Хохловой. Кандидатура уроженки Мурома утверждена единогласно. Человек с опытом: Хохлова руководила фракцией "Единой России", была вице-спикером ЗС 5-го и 6-го созывов, в 18-м году перешла на должность члена СовФеда. В сенате она курировала вопросы семьи и детства, обеспечения жильем детей-сирот.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Нам нужно активнее контролировать разные направления. Закон у нас есть региональный, он позволяет. Мы его посмотрим, обновим и начнем работать с нашим депутатским корпусом.//Я 5 лет отработала в Совете Федерации, очень многому научилась. Я думаю, этот опыт, который я приобрела за пять лет и те связи, наработанные в разных министерствах, очень здорово помогут.//Я хочу принести пользу здесь именно на территории Владимирской области.Заместителями председателя вновь избраны Роман Кавинов, Вячеслав Картухин и Дмитрий Рожков. Все трое занимали те же должности последние шесть лет.Состав парламента обновился почти вполовину. Среди 40 избранных депутатов: врачи, педагоги, промышленники, волонтеры, общественники, представители сельских территорий и даже военнослужащие. Прямиком с фронта на заседание приехал руководитель областного отделения общественной организации "Боевое братство" Валерий Малышев. Уверен: одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед властью - поддержать участников СВО и их семьи.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Буквально сегодня ночью вернулся с государственного совета, который проводил президент и острейшие вопросы, которые мы сегодня должны решать - в области занятости. Обеспечить и гособоронзаказ, и развитие аграрного корпуса, социальной сферы, укомплектование кадров в системе здравоохранения. Вместе мы будем поднимать Владимирскую область на новый уровень развития и шаг за шагом повышать качество жизни наших жителей.Место Ольги Хохловой в Верхней палате российского парламента займет бывший председатель Владимир Киселёв. Рокировка ожидаемая и логичная.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:- Сегодня мы поговорили о некоторых моментах, которые необходимо решать на территории Владимирской области, потому что от финансирования федерального тоже зависим решение многих вопросов и проблем. Буду делать все возможное,чтобы эти законы были проработаны и максимально направлены на улучшение жизни простых людей.На карандаш вновь избранный владимирский сенатор обещает взять процесс обновления парка общественного транспорта, ремонт дорог и в частности планирует решить проблему загруженности моста через Клязьму в Загородном.Любовь Клюквина, Андрей Синягин