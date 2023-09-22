Специалисты Авито Работы провели собственное исследование и выяснили, людям каким профессий стали платить больше. Оказывается, зарплаты растут у учителей (средняя зарплата 68,5 тысячи ..

Специалисты "Авито Работы" провели собственное исследование и выяснили, людям каким профессий стали платить больше. Оказывается, зарплаты растут у учителей (средняя зарплата 68,5 тысячи рублей), переводчиков (81,6 тысячи рублей) и рекрутеров (70,7 тысячи рублей). Но быстрее всего зарплаты растут у работников в сфере промышленности.На это повлиял повышенный спрос на специалистов на рынке труда в сентябре 2023 года, отмечает "". В целом по России годовой рост зарплат составил 39% (если сравнивать с тем же периодом прошлого года).