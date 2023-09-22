Жителю Мурома грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных...

Жителю Мурома грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных органов.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, житель Мурома обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти...»)Следствием установлено, что в мае 2022 года мужчина, находясь около одного из следственных отделов СУ СК России по Владимирской области, надев на голову маску (балаклаву), из мести за вынесенное постановление, нанес тому удар дубинкой, после чего скрылся.В пресс-службе прокуратуры отмечают: «Указанное постановление признано законным и обоснованным».В настоящее время уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.За совершение указанного преступления нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com