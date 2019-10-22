Активные контакты президента Белоруссии Александра Лукашенко с российскими губернаторами вызвали неоднозначную реакцию у экспертов. Подобное поведение Батьки – явное неуважение к российскому лидеру Владимиру Путина, считает политолог Сергей Марцелев.
Активные контакты президента Белоруссии Александра Лукашенко с российскими губернаторами вызвали неоднозначную реакцию у экспертов. Подобное поведение Батьки – явное неуважение к российскому лидеру Владимиру Путина, считает политолог Сергей Марцелев.
Александр Лукашенко затеял опасную игру. Общаться с
губернаторами через голову президента Путина – "явное неуважение и нарушение
субардинации", сказал эксперт в беседе с "Белорусской правдой". Неужели Батька пытается бросить вызов российскому коллеге?
Возмущение эксперта вызвало заявление белорусского лидера на
встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Если
кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К
этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Белоруссии тем
более. Это идеология, и ее из меня не выбить", – разоткровенничался
Лукашенко.
Заискиванием и показной лестью демонстрирует, что
ментально остается "подданным империи СССР, где все нити вели в
Москву", полагает Марцелев. Попытки Батьки угодить собеседнику политолог
назвал чрезмерными.
"Куртуазный подхалимаж, созвучный его ментальной
матрице “советского человека”, – охарактеризовал эксперт поведение Лукашенко.
Схожего мнения придерживается и глава Белорусской
социал-демократической партии Игорь Борисов. Для Лукашенко важно, чтобы уровень
его поддержки среди россиян был высоким, считает политик. "А вдруг в
перспективе удастся занять российский трон? Сейчас это нереально, но потенциал
существует", – отметил он.
Громкими и пафосными речами президент отметился и на встрече
с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Минск вносит
значительный вклад в сближение славянских народов, сказал . По
его словам, в трудные времена именно сотрудничество с регионами спасло Союз
России и Белоруссии.