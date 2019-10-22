Активные контакты президента Белоруссии Александра Лукашенко с российскими губернаторами вызвали неоднозначную реакцию у экспертов. Подобное поведение Батьки – явное неуважение к российскому лидеру Владимиру Путина, считает политолог Сергей Марцелев.

Активные контакты президента Белоруссии Александра Лукашенко с российскими губернаторами вызвали неоднозначную реакцию у экспертов. Подобное поведение Батьки – явное неуважение к российскому лидеру Владимиру Путина, считает политолог Сергей Марцелев.Александр Лукашенко затеял опасную игру. Общаться сгубернаторами через голову президента Путина – "явное неуважение и нарушениесубардинации", сказал эксперт в беседе с "Белорусской правдой". Неужели Батька пытается бросить вызов российскому коллеге?Возмущение эксперта вызвало заявление белорусского лидера навстрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Есликто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. Кэтому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Белоруссии темболее. Это идеология, и ее из меня не выбить", – разоткровенничалсяЛукашенко.Заискиванием и показной лестью демонстрирует, чтоментально остается "подданным империи СССР, где все нити вели вМоскву", полагает Марцелев. Попытки Батьки угодить собеседнику политологназвал чрезмерными."Куртуазный подхалимаж, созвучный его ментальнойматрице “советского человека”, – охарактеризовал эксперт поведение Лукашенко.Схожего мнения придерживается и глава Белорусскойсоциал-демократической партии Игорь Борисов. Для Лукашенко важно, чтобы уровеньего поддержки среди россиян был высоким, считает политик. "А вдруг вперспективе удастся занять российский трон? Сейчас это нереально, но потенциалсуществует", – отметил он.Громкими и пафосными речами президент отметился и на встречес губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Минск вноситзначительный вклад в сближение славянских народов, сказал . Поего словам, в трудные времена именно сотрудничество с регионами спасло СоюзРоссии и Белоруссии.