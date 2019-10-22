Студии площадью 12 квадратных метров уже никого не удивляют, однако эксперты отметили на рынке появление совсем уж крошечных квартир – площадью 11 и 10 квадратных метров.

В Москве – достаточно вариантов такого жилья, говорится в обзоре портала "Мир квартир". Типичное предложение, некий усредненный вариант – 10-метровая отремонтированная студия на первом этаже пятиэтажки в Черкизово, ее стоимость составляет 2,25 миллиона рублей.В Красноярске 10-метровую квартиру можно купить за 940 тысяч рублей. Новым владельцам достанутся также кухонный гарнитур, электропечь и книжная полка.В Петербурге площадь самой маленькой студии составляет 11 квадратных метров. В наноквартире сделан ремонт, есть все удобства. Объект расположен в высоком бельэтаже недалеко от метро, оценен в 1,53 миллиона рублей. В 1,1 миллиона обойдутся 11 отремонтированных квадратов в Екатеринбурге.Аналогичные квартиры есть в Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске. В Краснодаре за студию 11,8 квадратного метра просят уже 1,2 миллиона рублей. 12-метровая квартирка в Новосибирске может похвастаться раздельным санузлом, а продается за 1,14 миллиона.В Нижнем Новгороде на 12,3 квадрата разместили кладовку, душ же находится в туалете. Цена лота – 900 тысяч рублей.Аналитики подчеркивают: такие маленькие квартиры попадаются только на вторичном рынке – как, правило, они переделаны из бывших комнат и затем оформлены как отдельное жилье. Несмотря на стремление современных застройщиков к сокращению площадей, такое крохотное жилье на первичном рынке пока не наблюдается.