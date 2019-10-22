В Новосибирске Подростка будут судить за жестокое убийство. Парень расправился с собственной бабушкой. По версии следствия, юный сибиряк собирался свести счеты с жизнью из-за ссоры с ..

В Новосибирске Подростка будут судить за жестокое убийство. Парень расправился с собственной бабушкой.По версии следствия, юный сибиряк собирался свести счеты с жизнью из-за ссоры с девушкой. Он предположил, что его 70-летняя бабушка будет переживать по данному поводу и решил ее убить. Злоумышленник вернулся домой и нанес престарелой женщине не менее 21 удара ножом в жизненно-важные органы. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм, пишет .