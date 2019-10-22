Российская гимнастка Светлана Хоркина сообщила поклонникам радостную весть: у нее родился второй ребенок. В личном микроблоге в Инстаграм спортсменка опубликовала изображение детской ..

Российская гимнастка Светлана Хоркина сообщила поклонникам радостную весть: у нее родился второй ребенок. В личном микроблоге в "Инстаграм" спортсменка опубликовала изображение детской кроватки."Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. Люблю тебя", – коротко подписала она картинку. Имя и пол малыша гимнастка пока держит в тайне.Напомним, в прошлом Светлана Хоркина состояла в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским. В 2005 году она подарила ему сына Святослава. В апреле 2011 года гимнастка вышла замуж за Олега Кочнова, передает "".21 Окт 2019 в 8:17 PDT