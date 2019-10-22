51-летняя актриса Ольга Кабо опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Это оказался архивный снимок еще со студенческих времен.

51-летняя актриса Ольга Кабо опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Это оказался архивный снимок еще со студенческих времен.На кадрах юной артистке всего 18 лет. Густые черные волосы и брови, белоснежная улыбка, по-детски пухлые щечки и пронзительный взгляд, который смотрит в самое сердце."Вот, нашла в архивах! 1986 год. Мои фото пробы на картину Карена Шахназарова "КУРЬЕР", помните такую? Здесь я студентка 2 курса ВГИКа... Утвердили другую актрису, но у меня остались самые теплые воспоминания о работе с Кареном Георгиевичем))) 🎥", – подписала фото звезда.Фолловеры пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что артистка почти не изменилась с тех пор. Фанаты расхвалили и отдельные части лица знаменитости и всю ее в целом, не переставая придумывать все более красочные эпитеты для описания красоты Ольги.21 Окт 2019 в 9:02 PDT"Практически не изменились😍 Такая же красивая и милая👍🌹", "Оля, вы такая красивая и совершенно не изменились 💋", "Ну, что за прелесть эта девочка!Столько лет прошло, а вы не меняетесь💕!", "Брови здесь красивые!", "Вы потрясающая...👍 Шикарная✨", "Какая очаровательная!😍🌹", "Невозможно отвести глаз...🌹❤️", – восхищались подписчики."Это просто невозможное чудо! Какое лицо! Глубина какая! Чистая девочка!", – не скрывала своего упоения поклонница.Один из пользователей Сети поинтересовался, часто ли Кабо при таких внешних данных сталкивалась в юности с завистью. И если да, то как она с этим боролась. Актриса призналась, что она никогда не обращала на это внимание. "Зачем тратить эмоции на негатив?", – подытожила знаменитость.