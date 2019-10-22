Симона Юнусова посетила тату-салон. 59-летняя мать рэпера Тимати решилась на смелый шаг.

Симона Юнусова посетила тату-салон. 59-летняя мать рэпераТимати решилась на смелый шаг.В личном "Инстаграм" родительница артиста опубликовалавидеозапись, на которой ей бьют татуировку. Симона Яковлевна попросила мастерананести ей на руку дату рождения внука Ратмира, который появился менее неделиназад."Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, ктоне знает) ⁃ Мам, а для моихдетей местоостанется?! Конечно,мой родной,я же не твой старшийбрат! 🙌❤️😉(здесь идалее орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – подписала пост Юнусова.К слову,мама рэпера Тимати ранее уже была у тату-мастера. Пять лет назад женщинасделала рисунок в честь рождения внучки Алисы. Теперь на внутренней сторонеправого предплечья Симоны Юнусовой красуются две знаменательные для нее даты.Отметим,что именно мама занимается воспитанием и развитием пятилетней Алисы.Бабушка взвалила на себя все заботы о девочке, пока родители строят карьеру. Скореевсего, в скором времени Симона Яковлевна возьмется и за внука Ратмира.Напомним,16 октября Анастасия Решетова родила сына. Мальчика назвалиРатмиром. В самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный Тиматии его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды.