Девятый тур английской премьер-лиги по футболу завершался матчем Шеффилд Юнайтед против лондонского Арсенала. Поединок, проходивший на стадионе Брэммел Лэйн, завершился минимальной победой клинков со счетом 1:0.

Девятый тур английской премьер-лиги по футболу завершался матчем "Шеффилд Юнайтед" против лондонского "Арсенала". Поединок, проходивший на стадионе "Брэммел Лэйн", завершился минимальной победой "клинков" со счетом 1:0.Единственный гол "Шеффилд" забил на 30-й минуте. Его автором стал нападающий Ли Муссе, который замкнул пас от своего партнера по команде после углового удара. Футболистам из столицы Англии ответить сопернику оказалось нечем.После осечки в Шеффилде "Арсенал" остался с 15-ю очками и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" же отдалился от зоны вылета и теперь с 12-ю баллами располагается на девятой позиции.