Резкий запах топлива и дым – утром в понедельник в Кемерове произошел пожар в автобусе с пассажирами. Люди благополучно эвакуировались из салона маршрутного транспортного средства, в результате инцидента никто не пострадал.

Утром во вторник, 22 октября, на Советском проспекте в Кемерове загорелся автобус ПАЗ, перевозивший пассажиров по одному из городских маршрутов.Как рассказывают очевидцы, сначала появился сильный запах топлива, после чего в салон пошел дым. Водитель озаботился эвакуацией пассажиров, которым пришлось открывать двери вручную, так как они не открылись.После этого мужчина, управлявший автобусом, приступил к тушению возгорания в моторном отсеке.В результате инцидента никто не пострадал.