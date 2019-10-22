Он занимал эту должность с 2016 года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области Дмитрий Третьяков подал заявление об отставке. По информации «ТВ-МИГ», ему предложили работу в Москве.По словам Третьякова, пока неизвестно, кто займёт его пост. Назначение пройдёт в три этапа, последний из которых – решение губернатора.Дмитрий Третьяков занимал свой пост с 2016 года. Ранее он работал в различных бизнес-структурах. С 2014 года – Член Президиума организации «Опора России».