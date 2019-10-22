Второго раунда не вышло: после очередного удара боец Росгвардии рухнул на землю и больше не поднялся. В сознание он так и не пришел, а все усилия медиков оказались тщетны - спустя две недели мужчина скончался в больнице.

Боец Росгвардии впал в кому и скончался спустя две недели после поединка за право носить краповый берет. Последний бой 34-летнего мужчины сняли на видео.Описанные события произошли в начале октября, но известно о них стало только в конце минувшей недели. Росгвардеец из Улан-Удэ, побывавший в нескольких горячих точках, отправился в Хабаровск, чтобы пройти экзамен на право носить краповый берет. Во время 12-минутного боя с инструктором он пропустил несколько мощных ударов, фактически перестал реагировать на выпады, а затем в первый раз упал на колени."Вставай! Давай, работай!" — требовали собравшиеся товарищи.Второго раунда не вышло: после очередного удара боец Росгвардии рухнул на землю и больше не поднялся. В сознание он так и не пришел, а все усилия медиков оказались тщетны — спустя две недели мужчина скончался в больнице."Это жёсткий и неправильный подход к делу, но он сложился десятилетия назад и активно используется. Там регулярно происходят такие случаи, когда кому-то плохо, увозят в больницу. С другой стороны, люди готовятся к войне, а не к соревнованиям", — рассказал DVHab.ru представитель силовых структур.Региональное управление Росгвардии выразило соболезнование родственникам и близким погибшего и пообещало оказать им материальную помощь.