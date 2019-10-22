Не так давно телеведущая вернулась в Москву. Виктория
Лопырева возобновила столичные выходы в свет.
Не так давно телеведущая вернулась в Москву. Виктория
Лопырева возобновила столичные выходы в свет.
Сегодня, 22 октября, телеведущая бросила восьмимесячного сына
Марка Лео на возлюбленного Игоря Булатова и укатила на тусовку. Виктория
Лопырева посетила модный показ российского кутюрье Игоря Чапурина, а после
заехала на шумную вечеринку.
Для выхода в свет телеведущая выбрала красную шелковую блузку
и широкие черные брюки. Надо ли говорить, что звезда выглядела роскошно.
"Много лет, ты держишь марку, как принято говорить. Мой
дорогой друг, продолжай творить и создавать, а мы, твои музы, всегда рядом! Шоу
удалось, впрочем, как и всегда!" – написала Виктория, сделав комплимент
Чапурину в личном "Инстаграм".
22 Окт 2019 в 7:59 PDT
Отметим, что еще совсем недавно Виктория Лопырева жаловалась,
что устала сидеть в декретном отпуске. Уход за ребенком кажется звезде утомительным и однообразным. Телеведущая призналась, что скучает по работе, командировкам,
общению и новым знакомствам. Знаменитость надеется, что, когда Марк Лео немного
подрастет, она вернется к привычной жизни.
Добавим, что все еще не зарегистрировала
свои отношения с Игорем Булатовым. Красавица-блондинка давно ходит в невестах,
часто демонстрирует помолвочное кольцо с камнем внушительных размеров, однако в
ЗАГС не спешит.
"Было не до этого... Вопрос времени... Я не думаю, что
мы успели бы организовать какую-то большую свадьбу в этом году, но какое-то
семейное торжество – почему нет", – говорила ранее .