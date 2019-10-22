Не так давно телеведущая вернулась в Москву. Виктория Лопырева возобновила столичные выходы в свет.

Не так давно телеведущая вернулась в Москву. ВикторияЛопырева возобновила столичные выходы в свет.Сегодня, 22 октября, телеведущая бросила восьмимесячного сынаМарка Лео на возлюбленного Игоря Булатова и укатила на тусовку. ВикторияЛопырева посетила модный показ российского кутюрье Игоря Чапурина, а послезаехала на шумную вечеринку.Для выхода в свет телеведущая выбрала красную шелковую блузкуи широкие черные брюки. Надо ли говорить, что звезда выглядела роскошно."Много лет, ты держишь марку, как принято говорить. Мойдорогой друг, продолжай творить и создавать, а мы, твои музы, всегда рядом! Шоуудалось, впрочем, как и всегда!" – написала Виктория, сделав комплиментЧапурину в личном "Инстаграм".22 Окт 2019 в 7:59 PDTОтметим, что еще совсем недавно Виктория Лопырева жаловалась,что устала сидеть в декретном отпуске. Уход за ребенком кажется звезде утомительным и однообразным. Телеведущая призналась, что скучает по работе, командировкам,общению и новым знакомствам. Знаменитость надеется, что, когда Марк Лео немногоподрастет, она вернется к привычной жизни.Добавим, что все еще не зарегистрироваласвои отношения с Игорем Булатовым. Красавица-блондинка давно ходит в невестах,часто демонстрирует помолвочное кольцо с камнем внушительных размеров, однако вЗАГС не спешит."Было не до этого... Вопрос времени... Я не думаю, чтомы успели бы организовать какую-то большую свадьбу в этом году, но какое-тосемейное торжество – почему нет", – говорила ранее .