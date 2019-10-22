Камеры наблюдения запечатлели мужчину, который оставил в центре Москвы полугодовалую девочку, предварительно завернув ее в куртку.

Камеры наблюдения запечатлели мужчину, который оставил в центре Москвы полугодовалую девочку, предварительно завернув ее в куртку.Малышку около семи часов вечера 21 октября обнаружил таксист, он же вызвал на улицу Щепкина скорую помощь. Ребенок, по предварительным данным, не пострадал.На кадрах видно, как мужчина с ребенком на руках долго вертится на углу дома, потом отходит в сторону, а возвращается уже один. Он быстро покидает место.Следователи ищут родителей и родственников ребёнка.