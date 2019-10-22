Положение Владимира Зеленского на Украине становится все более шатким. За последний месяц рейтинг президента снизился с 73% до 66%.

Положение Владимира Зеленского на Украине становится все более шатким. За последний месяц рейтинг президента снизился с 73% до 66%.По мнению экспертов, главными причинами такого провала являются открытие рынка сельскохозяйственных земель и безнаказанность коррумпированных чиновников. Кроме того, на падение рейтинга могло повлиять недавнее подписание президентом "формулы Штайнмайера". Этот документ подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса.Среди других причин политологи называют некоторые принятые налоговые инициативы. Они заявили, что законопроект 1210, согласно которому рента на добычу железной руды должна увеличиться в 4 раза, может полностью уничтожить тяжелую промышленность в стране.В беседе с журналистами социолог Дмитрий Дмитрук отметил, что со временем ситуация в стране будет становиться все хуже, и будет сложнее удерживать свои позиции. В то же время он добавил, что такое резкое изменение рейтинга правильнее называть "колебанием".10 Окт 2019 в 2:26 PDT"Это острые темы, удержать такой рейтинг при том, что в обществе относятся к теме неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, что бы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери", – приводит слова эксперта Obozrevatel.com.