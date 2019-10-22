День артистки не заладился с самого утра. Сегодня, 22 октября, певица Рита Дакота узнала много нового о себе со страниц прессы.

День артистки не заладился с самого утра. Сегодня, 22 октября, певица Рита Дакотаузнала много нового о себе со страниц прессы.В "Сторис" личного "Инстаграм" знаменитость рассказала, чтоее обвинили в любовной связи с блогером Еленой Блиновской. Якобы в Сетипоявились публикации обличающие их лесбийские отношения. Не днях девушки вместепоявились на светском мероприятии. Дакота и Блиновская держались за руки.Рита призналась, что, прочитав эту новость, хохоталадо слез. Артистка отметила, что разбираться с теми, кто распространяет о нейложь, она не будет. Певица призвала, игнорировать сплетни, появляющиеся о ней в Сети."С одной стороны, это очень смешно. А с другой… Мне хочетсяобратиться к своему фан-клубу – все, что про меня говорят в Интернете – вранье.Все, за исключением тех передач, где я сижу в кадре и говорю своим ртом.Разумеется, с Маратом Сафиным я была не знакома. С Леной Блиновой мы тоже невстречаемся, я не являюсь матерью ни одного из ее детей. С ней мы не спим!" -сказала22 Окт 2019 в 2:32 PDTНапомним, ранее артистке приписывали роман с теннисистом МаратомСафиным. На странице журналиста Юрия Дудя имела неосторожностьв шуткунаписать комментарий: "Марат – мужчина моей мечты". Желтая пресса зацепилась за эту фразу артистки и наплодила сплетен.