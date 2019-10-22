День артистки не заладился с самого утра. Сегодня, 22 октября, певица Рита Дакота
узнала много нового о себе со страниц прессы.
День артистки не заладился с самого утра. Сегодня, 22 октября, певица Рита Дакота
узнала много нового о себе со страниц прессы.
В "Сторис" личного "Инстаграм" знаменитость рассказала, что
ее обвинили в любовной связи с блогером Еленой Блиновской. Якобы в Сети
появились публикации обличающие их лесбийские отношения. Не днях девушки вместе
появились на светском мероприятии. Дакота и Блиновская держались за руки.
Рита призналась, что, прочитав эту новость, хохотала
до слез. Артистка отметила, что разбираться с теми, кто распространяет о ней
ложь, она не будет. Певица призвала, игнорировать сплетни, появляющиеся о ней в Сети.
"С одной стороны, это очень смешно. А с другой… Мне хочется
обратиться к своему фан-клубу – все, что про меня говорят в Интернете – вранье.
Все, за исключением тех передач, где я сижу в кадре и говорю своим ртом.
Разумеется, с Маратом Сафиным я была не знакома. С Леной Блиновой мы тоже не
встречаемся, я не являюсь матерью ни одного из ее детей. С ней мы не спим!" -
сказала
22 Окт 2019 в 2:32 PDT
Напомним, ранее артистке приписывали роман с теннисистом Маратом
Сафиным. На странице журналиста Юрия Дудя имела неосторожность
в шутку
написать комментарий: "Марат – мужчина моей мечты". Желтая пресса зацепилась за эту фразу артистки и наплодила сплетен.