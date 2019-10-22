Российский пилот итальянской команды Торо Россо Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет на Автодроме имени братьев Родригес в Мексике.

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет на Автодроме имени братьев Родригес в Мексике."Во время моего первого Гран-при Мексики наибольшее впечатление на меня произвела трасса и болельщик, – приводит слова Квята пресс-служба F1News.Ru. – Две недели назад мы были в Японии, где тоже особенные зрители, но в Мехико атмосфера совершенно иная. Во время парада пилотов на секции "Стадион" ты чувствуешь рев толпы, этот невероятный звук, когда все тебя приветствуют.Что касается трассы, то в основном она состоит из медленных поворотов, так что приходится много работать рулем. В целом, приятный этап, с которым у меня связаны хорошие воспоминания и высокие результаты – я финишировал четвертым", – подытожил Квят.