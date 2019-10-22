Уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения. Дата пока не назначена.

Уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения.Как сообщили РИА Новости в суде, дело было зарегистрировано 21 октября. Однако дата рассмотрения пока не назначена и судья пока не определен.Кирилл Серебренников был задержан в августе 2017 года. Его, а также других фигурантов дела обвиняют в хищении 133 из 214 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на проект.Между тем экспертиза установила, что на проект "Платформа" было выделено 260 миллионов рублей, а потрачено лишь 216 миллионов. Таким образом, по словам адвоката, режиссер не украл деньги государства, а сэкономил. Сейчас Серебренников и другие фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Свою вину они не признают.Изначально судья вернул дело в прокуратуру, сочтя, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения – теперь Мещанский суд рассмотрит материалы в новом составе.