Они хотели установить ему пожарный извещатель

Житель одной из деревень Суздальского района с ножом накинулся на сотрудников МЧС, предлагающих установку пожарных извещателей. Мужчина страдает алкоголизмом и часто, выпив, ведёт себя неадекватно, сообщают в МЧС России по Владимирской области.22 октября спасатели вошли в деревенский дом, чтобы предложить местным жителям установку пожарного извещателя. Хозяйка дома сразу же согласилась, как вдруг из кухни выскочил её пьяный сын. Сначала он начал оскорблять и прогонять сотрудников МЧС, а затем и вовсе взял нож и кинулся на одного из них.Полиция, приехавшая на место по вызову, задержала дебошира. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Родственники признались, что мужчина страдает алкоголизмом и довольно часто, напившись, ведёт себя подобным образом.