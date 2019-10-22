Основатель социальной сети Фейсбук Марк Цукерберг заявил, что его подчиненные якобы уже успели зафиксировать новые попытки вмешательства в выборы США. Не обошлось и без обнаружения российского следа, на что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала жесткий ответ.

Основатель социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг заявил, что его подчиненные якобы уже успели зафиксировать новые попытки вмешательства в выборы США. Не обошлось и без обнаружения "российского следа", на что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала жесткий ответ.Чуть больше года осталось до очередных выборов президента США, а в медиапространстве уже создается так полюбившийся избирателям по прошлой кампании виртуальный антураж. Неотъемлемой его частью являются панические заявления экспертов о том, что едва ли не весь мир пытается с помощью интернета повлиять на избирательный процесс.В связи с этим 21 октября "Фейсбук" и "Инстаграм" торжественно отчитались о блокировке 200 российских и иранских аккаунтов за то, что те распространяли дезинформацию. При этом американские СМИ уже успели назвать пострадавших от сетевой цензуры "группой троллей, поддерживаемых Кремлем". Их, дескать, уже обвиняли во вмешательстве в выборы в 2016 году, а теперь они хотят повторить свой успех.Сам основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заявил, что вмешиваются в подготовку к выборам президента США сразу из нескольких стран – России, Китая и Ирана. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла пройти мимо подобного обвинения.Цукерберг заявил, что Россия и Иран уже во всю работают над подрывом выборов США в 2020. Разумеется.— Илиас Меркури (@imerkouri)"Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", – цитирует ее "". Обвинения во вмешательстве в выборы оказались настолько избитыми, что даже приводить какие бы то ни было опровержения дипломат не стала. Об их надуманности говорит весь прошлый опыт попыток втянуть Россию в международный скандал с вмешательством в американские выборы.