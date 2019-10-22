Российская певица Диана Арбенина поделилась своими размышления по очень актуальному вопросы. Она опубликовала их на своей личной странице в cоциальной сети Instagram.

Российская певица Диана Арбенина поделилась своими размышления по очень актуальному вопросы. Она опубликовала их на своей личной странице в cоциальной сети Instagram.На снимке музыкантша запечатлена в процессе Selfie-съемки. Она утверждает, что в такой позе мир проводит безумное количество времени. Собственно, себя Диана не считает исключением."Однако вопрос висит уже дамокловым мечом: зачем я это делаю? откуда это неистребимое желание снять себя и выложить в сеть. Единственная трибуна? Не смешите – лучше написать книгу и вставить в нее классные снимки настоящих фотографов. Самолюбование? Отнюдь. Забавляет? Лишь отчасти. Инструмент популярности? Да на....р. Привлечь внимание того, кто нравится? Бросьте – когда я хочу – я звоню, а не занимаюсь детскими перемигиваниями в инстаграме. Так зачем я это делаю? Я – абсолютно закрытый человек, болезненно воспринимающийся даже прикосновения. Зачем я пускаю в свою частную жизнь?Зачем? У меня нет ответа. ПОКА нет ответа", – высказалась певица.22 Окт 2019 в 1:01 PDTТем не менее, Арбенина призналась, что какой-то аспект в этом вопросе ее очень беспокоит. Поэтому она нацелена найти ответ во что бы то ни стало.Фолловеры, тем временем, поспешили высказать свои предположения на этот счет. "Ответ прост: гордыня тешится 😉", "Это необходимо нам, поклонникам! Вы становитесь чуточку ближе", – заявили фанаты.