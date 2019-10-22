В Москве пройдет концерт Александра Устюгова и группы Ekibastuz. Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно благодаря Дни.ру.
В Москве пройдет концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz". Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно благодаря "Дни.ру".
Александр Устюгов – талантливый музыкант, популярный актер театра и кино. Исполнитель активно гастролирует со своим музыкальным коллективом "Ekibastuz", выступающий в жанре "питерский рок".
25 октября в Vegas City Hall состоится сольное выступление.
Долгожданный московский концерт станет уникальным событием для всех поклонников творчества Александра Устюгова.
Попасть на концерт
Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"
очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
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Публикация от (@dniru) 22 Окт 2019 в 5:46 PDT
Победителя выберет с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам отправим билет на почту.