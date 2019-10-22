В Москве пройдет концерт Александра Устюгова и группы Ekibastuz. Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно благодаря Дни.ру.

В Москве пройдет концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz". Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно благодаря "Дни.ру".Александр Устюгов – талантливый музыкант, популярный актер театра и кино. Исполнитель активно гастролирует со своим музыкальным коллективом "Ekibastuz", выступающий в жанре "питерский рок".25 октября в Vegas City Hall состоится сольное выступление.Долгожданный московский концерт станет уникальным событием для всех поклонников творчества Александра Устюгова.Попасть на концертАлександра Устюгова и группы "Ekibastuz"очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт впоставьте лайк под последними тремя постамиотметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Публикация от (@dniru) 22 Окт 2019 в 5:46 PDTПобедителя выберет с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам отправим билет на почту.