Археологи нашли самую древнюю в мире жемчужину. Ее обнаружили во время раскопок недалеко от Абу-Даби - на острове Марава. Жемчуг скрывался под почвенным слоем, возраст которого больше семи с половиной тысячи лет.

Археологи нашли самую древнюю в мире жемчужину. Ее обнаружили во время раскопок недалеко от Абу-Даби — на острове Марава. Жемчуг скрывался под почвенным слоем, возраст которого больше семи с половиной тысячи лет.После радиоуглеродного анализа выяснилось, находка относится к периоду неолита, сообщает телеканал "Россия 24". Тогда, по мнению историков, жемчуг использовали для создания украшений, а также как валюту при торговых сделках с Месопотамией.Драгоценность имеет розовый оттенок и ее диаметр составляет почти три миллиметра. Теперь древний артефакт станет одним из главных экспонатов выставки "Десять тысяч лет роскоши", которая через несколько дней откроется в Лувре Абу-Даби.