После выхода документального фильма о путешествии Меган Маркл и принца Гарри в Африку королева Великобритании пришла в ужас. Елизавета II расстроена тем, что наговорил журналистам ее внук.

Послевыхода документального фильма о путешествии Меган Маркл и принца Гарри в Африкукоролева Великобритании пришла в ужас. Елизавета II расстроена тем, что наговорил журналистам ее внук.Герцог и герцогиня Сассекские поделилисьсвоими переживаниями. В фильме Меган Маркл, едва сдерживая слезы, впервыепрокомментировала обрушившуюся на нее травлю. Ее муж,в свою очередь, высказался о сложных отношениях с братом – принцем Уильямом.Члены королевской семьи, втом числе и Елизавета II, былишокированы тем, что услышали в фильме. Особенно был расстроен Уильям. "На самомделе я знаю, чтотам действительно глубокая печаль. Очевидно, чтовсе уже никогда не будет прежним. Люди будут обсуждать то, чтоГарри сказал об их отношениях. Я думаю, чтолюбому было бы трудно видеть, какчлен его семьи говорит такое на камеру", – цитирует приближенный к монаршейсемье источникЕлизавета II сильнообеспокоена происходящим и считает, что Меган Маркл и принц Гарри сознательноотдаляются от семьи. Она надеется, что грядущий шестинедельный отпуск пары поможет им обдумать все решения.15 Сен 2019 в 1:06 PDTНапомним, ранее принц Гаррипризнался, что они с Уильямом редко видятся, а их дороги разошлись. По поводуслухов, что между ним с Меган Маркл и братом с Кейт Миддлтон существуетконфликт, внук заявил, чтомногое надумано.Отметим, королева Великобритании неоднозначно относится к супруге принца Гарри. Недовольство часто вызывает то, что Меган Маркл пренебрегает протоколом монаршей семьи. В частности, ей не по душе, как одевается жена внука.