После
выхода документального фильма о путешествии Меган Маркл и принца Гарри в Африку
королева Великобритании пришла в ужас. Елизавета II расстроена тем, что наговорил журналистам ее внук.
После
выхода документального фильма о путешествии Меган Маркл и принца Гарри в Африку
королева Великобритании пришла в ужас. Елизавета II расстроена тем, что наговорил журналистам ее внук.
Герцог и герцогиня Сассекские поделились
своими переживаниями. В фильме Меган Маркл, едва сдерживая слезы, впервые
прокомментировала обрушившуюся на нее травлю. Ее муж,
в свою очередь, высказался о сложных отношениях с братом – принцем Уильямом.
Члены королевской семьи, в
том числе и Елизавета II, были
шокированы тем, что услышали в фильме. Особенно был расстроен Уильям. "На самом
деле я знаю, что
там действительно глубокая печаль. Очевидно, что
все уже никогда не будет прежним. Люди будут обсуждать то, что
Гарри сказал об их отношениях. Я думаю, что
любому было бы трудно видеть, как
член его семьи говорит такое на камеру", – цитирует приближенный к монаршей
семье источник
Елизавета II сильно
обеспокоена происходящим и считает, что Меган Маркл и принц Гарри сознательно
отдаляются от семьи. Она надеется, что грядущий шестинедельный отпуск пары поможет им обдумать все решения.
15 Сен 2019 в 1:06 PDT
Напомним, ранее принц Гарри
признался, что они с Уильямом редко видятся, а их дороги разошлись. По поводу
слухов, что между ним с Меган Маркл и братом с Кейт Миддлтон существует
конфликт, внук заявил, что
многое надумано.
Отметим, королева Великобритании неоднозначно относится к супруге принца Гарри. Недовольство часто вызывает то, что Меган Маркл пренебрегает протоколом монаршей семьи. В частности, ей не по душе, как одевается жена внука.