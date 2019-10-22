Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование Росстата, согласно которому половине россиян хватает денег только на еду и одежду. По его мнению, нужно очень аналитически относиться к подобным сообщениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование Росстата, согласно которому половине россиян хватает денег только на еду и одежду.По его мнению, "нужно очень аналитически относиться к подобным сообщениям". Он напомнил, что недавно было похожее исследование про обувь, и тогда много людей обувь не могли себе купить, а теперь уже могут."Если это все сопоставить, это часто трудно объяснить", — цитирует Пескова ТАСС.На его взгляд, подобные объяснения можно давать "только с научной, социологической точки зрения".Как сообщалось ранее, число россиян, которые могут позволить себе купить продукты и одежду, немного выросло – c 49,2 процента до 49,4 процента. При этом 14,1 процента российских семей не могут купить себе ничего, кроме еды. Тех, кто может купить себе все, что захочет, оказалось 2,7 процента.