Бывшая участница телепроекта Дом-2 Евгения Феофилактова, наконец, рассекретила личность своего таинственного богатого кавалера. Она опубликовала в Instagram-аккаунте фото с любимым мужчиной.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова, наконец, рассекретила личность своего таинственного богатого кавалера. Она опубликовала в Instagram-аккаунте фото с любимым мужчиной.На черно-белом снимке девушку нежно обнимает за талию грозный бородатый брюнет. Как оказалось, это 32-летний ливанский бизнесмен Маджед Джегеа."Спокойной ночи, мой король", – подписала кадр экс-участница "Дома-2".Предприниматель поспешил ответить в комментариях обожаемой спутнице жизни. "Спокойной ночи, моя прекрасная королева", – пожелал Маджед Евгении.Фолловеры пришли в восторг от выбора Феофилактовой, сообщает . По их мнению, влюбленные смотря очень гармонично вместе. "Урааааа! Жень, счастья вам", "Наконец-то! Как же я за тебя рада. Твой избранник супер. Надеюсь, что с ним ты будешь по-настоящему счастлива", "Гусев нервно грызет ногти в сторонке. Молодец Женька, если замена достойная", – писали восхищенные пользователи Сети.Судя по всему, Джегеа несказанно богат. Он задаривает экс-участницу "Дома-2" огромными корзинами цветов и дорогими презентами. Сейчас они вместе отдыхают в роскошном отеле в Арабских Эмиратах. Причем сын Евгении – Даниэль тоже отправился с ними в путешествие. Бизнесмен души не чает в мальчике.