Региональное управление Федеральной антимонопольной службы привлекло к административной ответственности главных врачей нескольких центральных районных больниц Владимирской области.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы привлекло к административной ответственности главных врачей нескольких центральных районных больниц Владимирской области. Сообщается на ведомства.Руководители Александровской, Кольчугинской, Меленковской и Юрьев-Польской ЦРБ заплатят штрафы по 3 тысяч рублей. Заместитель руководителя Владимирского УФАС установил, что во всех случаях, должностные лица утвердили аукционную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.